Kütahya'da Otomobil Hırsızlığı Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Kütahya'da bir aracın çalınması olayının şüphelisi olan İ.K., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Kütahya'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyet Mahallesinde park halinde bulunan müşteki M.T.(50) isimli şahsa ait aracın çalınması olayının şüphelisi İ.K. (53) yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel