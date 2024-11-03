Kütahya'da Otomobil Çarpması Sonucu 76 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Yusuf Ö., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yusuf Ö.'nün durumu ciddiyetini koruyor.
KÜTAHYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Yusuf Ö. (76), ağır yaralandı.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Sporkent üst geçidi yakınında meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden B.A. idaresindeki 43 AGC 612 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Ö.'ye çarptı. Ağır yaralanan Yusuf Ö., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsünün ifadesine başvurulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.