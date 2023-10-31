Kütahya'da Otobüste Taş Kokain Ele Geçirildi
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından durdurulan otobüste seyahat eden şahsın çantasından 395,85 gram taş kokain ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından durdurulan otobüste seyahat eden şahsın çantasından 395,85 gram taş kokain ele geçirildi
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu şehir girişinde durdurulan otobüste seyahat etmekte olan T.G. isimli şahsın çantasından, 395,85 gram taş kokain maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel