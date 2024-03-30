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Kütahya'da Otobüste Silah ve Çelik Yelek Bulundu, İki Zanlı Tutuklandı

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Kütahya'da yolcu otobüsündeki valizlerinde ve üst aramalarında otomatik silah ile tabanca ve çelik yelekler bulunan iki zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, İstanbul-Antalya seferini yapan bir yolcu otobüsünü çevre yolunda durdurdu.

Otobüsteki S.Ö. (22) ve M.Ö'ye (24) ait valizde ve üst aramalarında yabancı menşeli otomatik silah, iki tabanca ve bu silahlara ait şarjörler, çok sayıda mermi ile iki çelik yelek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Polis, şüphelilerin söz konusu silah ve çelik yelekleri hangi amaçla bulundurduklarını ve nereye götürmeye çalıştıklarını araştırıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kütahya Güvenlik Suç Hukuk Güncel Haberler

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