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Kütahya'da Otobüste Gizlenmiş 210 Gram Kokain Ele Geçirildi

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Kütahya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otobüsteki yolcunun çantasında yapılan aramada, kahve ve toz acı biber poşetinin içine gizlenmiş 210 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan N.F. isimli şüpheli tutuklandı.

KÜTAHYA'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otobüsteki yolcunun çantasında yapılan aramada, kahve ve toz acı biber poşetinin içine gizlenmiş 210 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan N.F. isimli şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.F. isimli şüphelinin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Şüphelinin yolcu olarak bindiği şehirler arası otobüs, kent girişinde durduruldu. Şüphelinin çantasında yapılan aramada, kahve ve toz acı biber poşetinin içine zulalanmış 210 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.F. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kütahya Güncel Polis

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