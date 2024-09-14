Kütahya'da Otobüs Yolcusunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya'da, çantalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyuşturucu ham maddesi ele geçirilen otobüs yolcusu 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, şehirler arası ulaşımı sağlayan yolcu otobüsünü şüphe üzerine çevre yolunda durdurdu.

Ekipler, otobüste yaptıkları kontrollerde, H.G. ve H.D'nin çantasında, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ve uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.