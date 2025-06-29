Kütahya'da Otelde Yangın: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Kütahya'da Otelde Yangın: 6 Kişi Dumandan Etkilendi
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Kütahya'da bir otelin giriş katındaki emlak ofisinde çıkan yangında, üst katında kalan 6 kişi yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

KÜTAHYA'da 4 katlı bir otelin giriş katındaki emlak ofisinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında, ofisin üst katındaki otelde kalan 6 kişi yoğun dumandan etkilendi.

Servi Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir otelin giriş katındaki emlak ofisinde, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında otelin 2'nci katında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sepetli merdiven ile tahliye edildi. Otelde konaklayan 14 kişiden 6'sı ise yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk kontrolleri yapılan 6 kişiden 2'si, tedbir amaçlı Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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