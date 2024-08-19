Kütahya'da Ot Yangınında 3 Ev ve Samanlık Yandı
Kütahya'nın İncik köyünde çıkan ot yangınında alevlerin sıçradığı 3 ev ve samanlık yandı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
KÜTAHYA'nın İncik köyünde çıkan ot yangınında alevlerin sıçradığı 3 ev ve samanlık yandı.
Kent merkezine 35 kilometre mesafedeki İncik köyünde henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yakınındaki 3 köy evi ile samanlığa sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin ormana sıçramaması için önlem alınırken, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. Yangında 3 köy evi ile samanlık yandı.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.