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Kütahya'da Ormanda Çıkan Yangına Helikopterden Müdahale

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına müdahale sürerken, söndürme çalışmaları helikopterden görüntülendi. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yangın bölgesindeki son durumu helikopter çekimiyle aktardı. Yangına, 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer ile çevre il ve ilçelerden de bölgeye sevk edilen 11 belediyenin itfaiye aracı, su tankeri ve 5 yer ekibi olmak üzere 700 personelle müdahale sürüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına müdahale sürerken, söndürme çalışmaları helikopterden görüntülendi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yangın bölgesindeki son durumu helikopter çekimiyle aktardı. Yangına, 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer ile çevre il ve ilçelerden de bölgeye sevk edilen 11 belediyenin itfaiye aracı, su tankeri ve 5 yer ekibi olmak üzere 700 personelle müdahale sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tavşanlı Kütahya Güncel Haberler

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