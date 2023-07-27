Kütahya'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Kapsamında Su Tankeri Dağıtımı Gerçekleştirildi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tüm ilçelere 14 adet su tankeri dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan Bölge Müdürü Erdal Dingil, iklim değişikliğinin artan etkilerine dikkat çekerek, vatandaşların ve kurumların tedbirlerini arttırmaları gerektiğini belirtti. Kütahya Valisi Ali Çelik ise orman yangınlarına karşı duyarlılık ve dikkat çağrısında bulundu. Tören sonunda su tankerlerini kullanacak olan muhtarlara sertifikaları dağıtıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde tüm ilçelerin hizmetine sunulan 14 adet su tankeri dağıtımı ve sertifika takdim töreni Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan su tankeri dağıtımı ve sertifika takdim töreninde bir konuşma yapan Bölge Müdürü Erdal Dingil, son yıllarda artan iklim değişikliğinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkilediğini dile getirerek," Seller, yangınlar artık alışıla gelmişin dışında seyretmektedir. Vatandaşlarımız, çiftçilerimiz, özel sektör ve kamu kurumlarımız olarak bizlerde tedbirlerimizi arttırmalıyız. Bölge Müdürlüğü olarak yangın emniyet yollarını ve orman yollarını temizliyor, yenilerini yaparak yol ağımızı genişletiyoruz. 7/24 teyakkuz halinde personelimiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyor, tüm araçlarımızla, devriyeler atarak vatandaşlarımızı orman yangınları konusunda uyarıyoruz' şeklinde konuştu.

Gerçekleştirdikleri tören ile 14 adet su tankerini muhtarlar aracılığı ile teslim edeceklerini söyleyen Bölge Müdürü Erdal Dingil, dağıtımı yapılan su tankerlerinin köylerin ihtiyaçlarında, ev, arazi ve orman yangınlarında kendilerine ve Orman Teşkilatına büyük destek sağlayacağını dile getirdi ve hayırlı uğurlu olması dileklerini iletti.

7/24 görev başında olan ve orman yangınlarına karşı mücadele veren Orman Teşkilatının çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kütahya Valisi Ali Çelik, vatandaşların da orman yangınları konusunda duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi. İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğünce bu güne kadar 504 köye su tankeri dağıtıldığı bilgisini veren Vali Çelik, su tankerlerinin tüm köylere hayırlı olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından su tankerlerinin nasıl çalıştığı ve kullanıldığı alanlarla ilgili olarak Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğü Mühendisi Akif Eltan tarafından açıklamalarda bulunuldu. Dağıtılan tankerlerin sadece orman yangınlarına müdahalede değil, ev yangınları, ağaçlandırma ve yol sulama gibi alanlarda da kullanılacağı belirtildi.

Su tankeri dağıtımı ve sertifika takdim töreni Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil tarafından su tankerlerini kullanacak olan muhtarlara sertifika dağıtımı ile sona erdi.

Törene, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Kütahya Orman İşletme Müdürü, Orman İşletme Şefleri, Orman Bölge Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğü çalışanları ve muhtarlar katıldı. - KÜTAHYA