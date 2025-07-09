Kütahya'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
Kütahya'nın Gediz ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Çok sayıda itfaiye, su tankeri ve arazöz yangın söndürme çalışmalarında yer alırken, havadan da 1 uçak ve 3 helikopter destek veriyor.
SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Kütahya'nın Gediz ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Gediz ilçesi ile Uşak sınırında bulunan Derbent köyü mevkisinde tarım arazisinde başlayan orman yangınına çok sayıda arazöz, itfaiye, su tankeri ve orman personeli müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına havadan 1 uçak ve 3 helikopter de havadan destek veriyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel