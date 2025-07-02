Kütahya'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını, arazözler ve helikopterlerle etkili bir şekilde söndürülmeye çalışılıyor. Yangının bir biçerdöverden kaynaklandığı belirtildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Yenikent beldesi ile Hamzabey Mahallesi arasındaki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekili tarım arazilerine de sıçrayan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlk belirlemelere göre yangına biçerdöver sebep oldu

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelere göre yangının bir biçerdöverden kaynaklandığını söyledi.

Işın, rüzgarın etkisiyle yangının hızla yayılarak buğday tarlalarından ormanlık alana sıçradığının tespit edildiğini belirtti.

Olayın hemen ardından ekipler tarafından yangına hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edildiğini belirten Işın, şunları kaydetti:

"Yangının Hamzabey Mahallesi'ne ulaşmasını önlemek amacıyla ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesiyle mahallenin korunması sağlandı. Yangınla mücadeleye 32 arazöz, 27 hizmet aracı, 9 itfaiye aracı ve 25 iş makinesi ile birlikte toplam 112 kara aracı sevk edildi. Ayrıca 4 helikopterle havadan müdahale gerçekleştirildi. Yangın söndürme çalışmalarında toplam 340 personel görev yapıyor."

Işın, ekiplerin yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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