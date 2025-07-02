Kütahya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Kütahya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına, bölgeye sevk edilen arazözler ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının ekili tarım arazilerine de sıçradığı bildiriliyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Yenikent beldesi ile Hamzabey Mahallesi arasındaki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekili tarım arazilerine de sıçrayan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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