Kütahya'da Orman Yangınına 60 Personel Müdahale Ediyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde çıkan orman yangınına 60 personel ile müdahale ediliyor. Yangının yaklaşık 4-5 hektarlık alanda etkili olduğu belirlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde çıkan orman yangınına 60 personel ile müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 itfaiye aracı, 6 dozer, 1 şu tankeri gönderildi. Yaklaşık 60 personelin söndürme çalışmalarına başladığı bölgeye ayrıca en yakın ilden helikopter desteği de istendiği belirtildi.

Yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 4-5 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA