Kütahya'da orman yangını: Vatandaşlar kaçarken helikopterden görüntülendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, helikopterden çekilen görüntülerde vatandaşların yangın bölgesinden kaçma anları yer aldı. Yangına 700 personel ile müdahale ediliyor.

Kütahya'da vatandaşlar yangın bölgesinden böyle kaçtı

Orman yangını helikopterden görüntülendi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına müdahale sürerken, söndürme çalışmaları helikopterden görüntülendi. Vatandaşların yangın bölgesinden kaçma anı ise kameralara yansıdı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yangın bölgesindeki son durumu helikopter çekimiyle böyle aktardı.

Müdürlük, yangına, 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer ile çevre il ve ilçelerden de bölgeye sevk edilen 11 belediyenin itfaiye aracı, su tankeri ve 5 yer ekibi olmak üzere 700 personelle müdahale sürüyor.