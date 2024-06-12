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Kütahya'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangına 4 helikopter, 23 arazöz ve 6 dozer ile müdahale ediliyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Karabacaklar köyü yakınında çamlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopterle 23 arazöz ve 6 dozer sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın ihbarını alır almaz ekiplerimiz bölgeye sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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