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Kütahya'da Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Başladı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerce karadan ve havadan çalışma başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterle destek sağlanıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerce karadan ve havadan çalışma başlatıldı.

Yörgüç köyü yakınındaki ormanlık alandan yükselen dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve görevlilerin yanı sıra Tavşanlı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çam ağaçlarının bulunduğu bölgede etkili olan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Söndürme çalışmasına havadan helikopterle destek sağlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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