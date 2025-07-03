Kütahya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde dün çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının biçerdöverden kaynaklandığı belirtiliyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Yenikent beldesi ile Hamzabey Mahallesi arasında dün çıkan yangın, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

İlk belirlemelere göre, tarlada hasat yapıldığı sırada biçerdöverden çıktığı tespit edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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