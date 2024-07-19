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Kütahya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını, yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bazı köyler tahliye edilirken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı. İkinci yangın ise çevreye yayılmadan söndürüldü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya'nın Gediz ilçesi Gümele ve Karaağaç köyleri arasında Avdan mevkisindeki ormanda saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangını, saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki bazı orman köylerinin tedbir amaçlı boşaltılmasına yol açan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun çalışmalar sonunda büyük ölçüde kontrol alındı. Birçok bölgede soğutma çalışmalarına başlandığı öğrenilirken, büyük panik yaşanan köylerdeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Yangın söndürme çalışmalarına havadan 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edilirken, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait bir helikopterin de çalışmalara destek verdiği belirtildi. Bölgede büyük endişe yaşayan köylüler de tankerlerle bölgeye su taşıyarak ekipleri yardımcı oldu.

30 HANELİ KÖY TAHLİYE EDİLDİ, HAYVANLAR TAŞINDI

Yangın nedeniyle Arıca Köyü Dere Mahallesi'nde bulunan 30 hane tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangında vatandaşlar ve hayvanları koordineli şekilde güvenli bölgeye götürüldü. Yangında şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.

İKİNCİ YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan Uğurluca köyü yakınlarında eş zamanlı olarak çıkan ikinci yangının da çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi.

Kütahya Valisi Musa Işın tarafından koordine edilerek yürütülen çalışmalar gün boyu devam etti. Vali Işın, yaptığı açıklamada, "Dere Mahallesinde 30 haneyi tahliye ettik. Yangının mahalleye ulaşmaması için çalışmalarımız devam ediyor. Mahalleye ulaşmadan inşallah tamamen kontrol altına alınacak" dedi.

2024 YILININ EN BÜYÜK YANGINI

Vali Işın, 2024 yılının en büyük yangınının yaşandığını dile getirerek, "Ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bunun dışında 4 helikopter, 2 uçak ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 1 helikopter çalışmalarda yer aldı. Vatandaşlarımız bu konuya özen göstermeli. Sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üstünde. Hasat döneminde biçerdöverlerin havanın serin olduğu zamanlar su tankeri eşliğinde çalışmaları gerekir. Bugün yaşanan iki yangın da bu tür ihmalden kaynaklandı" ifadelerini kullandı.

Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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