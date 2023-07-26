Kütahya'da Orman Yangını: Helikopter ve Takviye Ekipler Gönderildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ederken, bir helikopter ve takviye ekipler de bölgeye sevk edildi.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan müdahale sürerken, 1 helikopter ile takviye ekipler de bölgeye sevk ediliyor.

Yangın saat 15.00 sıralarında Tavşanlı ilçesi Gevrekler Köyü bölgesindeki ormanda çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangına 15 arazöz 6 su ikmal aracı, 6 dozer, 1 su tankeri, 10 ekip ile müdahale ediliyor. Karadan müdahale sürerken, bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.