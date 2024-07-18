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Kütahya'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın bölgesindeki Dere Mahallesi tahliye edildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gümele ve Karaağaç köyleri arasındaki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Gediz Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu çamlık bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Dere Mahallesi tahliye edildi

Kütahya Valisi Musa Işın, yangın bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Işın, bugün Kütahya'da 4 orman yangınının çıktığını söyledi.

Işın, öğleden önce Tavşanlı ve Altıntaş ilçelerinde çıkan 3 yangının söndürüldüğünü belirterek, Gediz'deki yangının ise 80 hektarlık alanda etkili olduğunu anlattı.

Yangının büyük oranda kontrol altına alındığını belirten Işın, şunları kaydetti:

"Sadece bir uçta hafif yangın devam etmektedir. Bölgede 4 helikopter, 2 uçak, Denizli'de ve Eskişehir'den takviyeler yapmak suretiyle bütün belediyelerimizin, AFAD, Orman Bölge Müdürlüklerimizin bütün yangın ekipmanları araçları personeli şu anda sahada çalışmaktadır. Çok profesyonelce bir çalışma yapıldığını söyleyebilirim. Yangın bölgesinin yakınında bulunan 30 haneli Dere Mahallesi'ni her ihtimale karşı tahliye ettik. İnsanları ve hayvanları güvenli bölgeye intikal ettirdik. Her ihtimale karşı böyle bir tedbir de aldık. İnşallah yangını buraya sirayet etmeden söndürmüş olacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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