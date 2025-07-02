Kütahya'da Orman Yangını: Bazı Evler Tahliye Edildi

Kütahya'da Orman Yangını: Bazı Evler Tahliye Edildi
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Hamzabey Mahallesi'ndeki evler tahliye edildi. Yangın, biçerdöverden kaynaklanarak hızla yayıldı. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük bir çaba sarf ediyor.

BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesi yakınlarında çıkan orman yangınıyla ilgili söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 25 arazöz, 15 itfaiye aracı, 3 dozer ve yaklaşık 150 personel katıldı. Kütahya Valiliği kararıyla Hamzabey Mahallesi'nde ormana yakın olan evlerde oturanlar tahliye edildi. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için söndürme çalışmaları devam ediyor.

VALİ IŞIN: YANGIN BİÇERDÖVERDEN ÇIKTI

Kütahya Valisi Musa Işın, söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Saat 12.00 civarlarında Gediz'e bağlı Yenikent köyünde biçerdöverden kaynaklanan bir yangın meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle yayılma özelliğini gösterdi. Daha çok buğday tarlalarından başlayan bu yangın hem buğday tarlalarını hem de ormanlık alanları kapsadı. Hamzabey köyüne doğru giden bu yangına arkadaşlarımız müdahalede bulunarak, tedbir alarak köyü yangından kurtardı. Alikahya köyüne sirayet etmemesi için arkadaşlarımız tedbir alıyorlar. İnşallah daha fazla yayılmadan, zarara neden olmadan yangını söndürmüş olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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