Kütahya'da Orman Yangını: 7 Saattir Devam Ediyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, yaklaşık 7 saattir devam ediyor. Geniş bir alanda etkili olan yangına 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer, 1 greyder, 1 ekskavatör, 21 itfaiye aracı ve su tankeri, 25 pikap ve 1 helikopterle müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. 1000 kişinin söndürme ve güvenlik çalışmalarına katıldığı bölgede, 4 ambulans da hazır bekletiliyor. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, tahliye edilen Aydınlar, Erikli ve Kabaklı köylerinin elektriği de kesildi.

'TARLADAN SIÇRAYAN ATEŞ YANGINA NEDEN OLDU'

Çalışmaları yerinde takip eden Kütahya Valisi Ali Çelik, yangının bir tarladan ormana sıçradığını söyleyerek, çalışmalarla ilgili son durumu şöyle anlattı Saat 14.07 itibarıyla bize ulaşan ilk bilgilerle tarlalık bir alandan, ormanlık alan sirayet eden bir ateş ve onun sebep olduğu bir orman yangınıyla karşı karşıya kaldık. Şu anda Erikli, Aydınlar ve Kocaeri köylerimizin, bir üçgen şeklinde ortasındaki alanda yangın aktif olarak devam ediyor. Şu an için 25 civarında orman arazözü, 8 dozer, 1 greyder, 12 belediye itfaiyesi ve çalışanlarıyla birlikte, yangının ilerleme akslarını tutmuş durumdalar. Dozerlerle yangının ilerleyebileceği alanlarda, orman şerit alanları açarak, yangının hızını kesmeye çalışıyorlar. Kısmen kontrol altına alınmış durumda. Ama rüzgar ve değişik hava şartları yangına etki edebileceği için, arkadaşlar can havliyle, bütün güçleriyle, şu an için uğraşıyorlar. Kontrol altına almaya çalışıyorlar. Yangın Aydınlar köyümüzün hemen sınırından teğet şeklinde geçti hatta bir ahıra da sirayet etti. Orada orman teşkilatımız, itfaiyecilerimiz, tüm jandarmamız, herkes el birliğiyle, köyde fazla bir sıkıntı olmadan yangını kontrol altına alıp, köyün çeperinden alevleri uzaklaştırdılar, söndürdüler. O anlamda tüm çalışanlara, orman teşkilatı üyelerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu esnada 2 itfaiye çalışanımız küçük bir yaralanmayla karşı karşıya kaldı. Bölgede bulunan sağlık ekipleri ayakta tedavilerini yaptılar. Çok şükür ki ciddi bir sıkıntıları yok. Allah beterinden korusun.

'TARLA, BAĞ, BAHÇE İŞLERİNİ ERTELEYİN'

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Çelik, Yaz ayları, hava çok sıcak. Tüm vatandaşlarımıza bu 2-3 günlük sürede tarla, bağ, bahçedeki işlerini ertelemelerini, ormanlık alanlarda, ormanlık alanlara yakın alanlarda hiçbir şekilde faaliyette bulunmamalarını önemle rica ediyoruz dedi. Bölgede 1000 kişinin görev yaptığını belirten Vali Çelik, Şu an için 700'ün üzerinde orman teşkilatı, 100'ün üzerinde itfaiye çalışanı, 100 civarında kolluk personeli, 1000'e yakın kişi bu alanda yangını ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışıyorlar. Şimdilik geçmiş olsun, Allah beterinden saklasın diyorum ifadelerini kullandı. (DHA)