Kütahya'da Orman Yangını

1) KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI

KÜTAHYA'da merkeze 20 kilometre mesafedeki ormanda yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan söndürme orman yangınını söndürmek için çalışmalara başladı.

Kütahya'da kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede olan Gedikoğlu Çiftliği mevkisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü alevlere müdahale etti. Ayrıca yangına, Kütahya ve Bursa'nın yanı sıra Bilecik, Balıkesir'den 6 helikopter ve İzmir'den bir uçağın orman yangınına sevk edildiği belirtili. Ormanda yükselen dumanlar kent merkezinden de görülürken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.