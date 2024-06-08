Kütahya'da operasyonda on binlerce boş ve dolu makaron ile tütün ele geçirildi

Kütahya'da düzenlenen operasyonda on binlerce boş ve dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ile tütün ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda B.K'nin evinde arama yaptı.

Bu kişinin adresinde yapılan aramalarda 19 bin dolu, 30 bin 200 boş makaron, 19 kilogram kıyılmış tütün, otomatik elektrikli sigara dolum makinesi ile hava kompresörü ele geçirildi.

Şüpheli B.K. hakkında idari işlem başlatıldığı öğrenildi.