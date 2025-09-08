Kütahya'da Okul Servisinin Çarpışması Sonucu 7 Kişi Yaralandı

KÜTAHYA'da iki okul servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5'i anaokulu çağında özel eğitim gören çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Fuatpaşa Mahallesi 10'uncu Sokak'ta meydana geldi. İçinde öğrenci bulunmayan A.A. idaresindeki 43 S 0372 plakalı okul servis minibüsü ile S.D. yönetimindeki 43 S 0588 plakalı okul servis minibüsü çarpıştı. Kontrolün kaybolduğu S.D. yönetimindeki minibüs, yol kenarında park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada, sürücü S.D. ile araçta bulunan servis rehberi M.S. ve özel eğitim gören anaokulu öğrencileri K.K. (6), E.S.Z. (6), Y.U. (6), M.Y. (6) ve B.K. (6) yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından yakındaki sağlık ocağına götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan 5'i çocuk 7 yaralı ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpışma anı ve özel öğrencileri taşıyan okul servisinin devrilmekten kurtulduğu anlar yer aldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

