Kütahya'da Okul Çevresi Uygulaması: 119 Şahıs ve 47 Araç Denetlendi

Kütahya'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen okul çevresi uygulamasında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Meydan Mahallesi, Ok Meydanı Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Zafertepe Mahallelerinde bulunan okul çevrelerinde 119 şahıs ve 47 araç ile 30 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. İlgisi olmayan bir şahsa idari yaptırım uygulandı ve 2 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı.

Kütahya'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen okul çevresi uygulamasında 119 şahıs ve 47 araç ile 30 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Yenidoğan mahallesi, Meydan Mahallesi, Ok Meydanı Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Zafertepe Mahallelerinde bulunan okul çevrelerinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan uygulamada, toplam 119 şahıs ve 47 araç ile 30 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. Okulla ilişiği olmayan bir şahsa idari yaptırım uygulandı. - KÜTAHYA