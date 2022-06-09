Kütahya'da öğretmenevinde çıkan yangında balkondan atlayan kişi yaralandı - Haberler

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Kütahya'da öğretmenevinde çıkan yangında balkondan atlayan kişi yaralandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da öğretmenevinde çıkan yangında balkondan atlayan kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde öğretmenevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi ile üçüncü kattaki balkondan atlayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde öğretmenevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi ile üçüncü kattaki balkondan atlayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Uluoymak Mahallesi'nde bulunan öğretmenevindeki çay ocağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında paniğe kapılarak binanın 3. katındaki misafirhanenin balkonundan atlayan kişi ile dumandan etkilenen 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

AA / Muharrem Cin - Güncel

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