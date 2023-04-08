Kütahya'da öğrenim gören Fildişi Sahili uyruklu üniversite öğrencisi Müslüman oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) öğrenimine devam eden Fildişi Sahili uyruklu 23 yaşındaki öğrenci Oı Kouakou Max Kouakou ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) öğrenimine devam eden Fildişi Sahili uyruklu 23 yaşındaki öğrenci Oı Kouakou Max Kouakou ihtida töreniyle Müslüman oldu.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş nezaretinde Müftülük'te gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra DPÜ Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğrenim gören Max Kouakou'ya imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı.

Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren gence "ihtida belgesi" ile Fransızca dini bilgiler kitabı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

"İsmail" ismini alan Max Kouakou, 8 aydır yaşadığı kentte okuldaki arkadaşlarından etkilenerek kendi iradesiyle Müslüman olduğunu söyledi.

Max Kouakou, "Ailem Müslümandı ama ben değildim. İslam'ı araştırdım ve Müslüman oldum." dedi.

Müftü Demirtaş da son birkaç yılda Kütahya'da öğrenim gören 14 uluslararası öğrencinin Müslüman olduğunu aktardı.