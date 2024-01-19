Kütahya'da Öğrenciler Karne Sevinci Yaşadı

Kütahya'da eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Kütahya Valisi Musa Işın ve diğer protokol üyeleri, Atakent İlkokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

Öğrencilere kitap hediye eden Vali Işın, karne dağıtım töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin karne sevincini birlikte yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin tatilde dinlenmelerini tavsiye eden Işın, "Çocuklarımız, öğretmenlerimiz yoruldu. Yarıyıl tatilinde tatil yapıp dinlenecekler. 15 gün sonra yeniden okula hazır hale gelip dönecekler. Bu vesileyle öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ise Kütahya genelinde resmi ve özel olmak üzere 590 okulda 86 bin 929 öğrencinin karne aldığını bildirdi.