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Kütahya'da Öğrenciler Kadına Yönelik Şiddeti Protesto Etti

Kütahya'da Öğrenciler Kadına Yönelik Şiddeti Protesto Etti
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri protesto ederek sinyal gönderdiler. Yürüyüş boyunca ellerinde pankart ve dövizlerle slogan atan öğrenciler, kadınların yaşadığı hayati tehlikeye dikkat çekti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitelerinden bir grup öğrenci, kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri protesto etti.

Kütahya Belediyesi önünde ellerinde pankart ve dövizlerle toplanan siyah giyimli öğrenciler, sloganlar eşliğinde Atatürk Bulvarı'ndan geçerek Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına hazırlanan açıklamayı okuyan üniversite öğrencisi Hilal Nil Özen, bazıları anne, bazıları evlat, bazılarının ise son dileği yaşamak olan kadınların hayattan koparıldığını söyledi.

Bu eylemi "Artık biz öldürülmek istemiyoruz, bunun için ne yapabiliriz?" düşüncesiyle gerçekleştirdiklerini belirten Özen, şöyle konuştu:

"Babalar, kızınıza çiçeği siz alın. 'Seni seviyorum'u siz söyleyin. Onlar sizin sevginizi öyle bir hissetsin ki sahtelerine aldanmasınlar. 'Babam halleder' desin, 'Babamdan korkuyorum' demesin. Anneler, size birkaç sözümüz var. Kızlarınız, kendilerini sizin arkanızda öyle güvende hissetsin ki başka kimseye ihtiyaç duymasın."

Bazı vatandaşların da destek verdiği öğrenciler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel

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