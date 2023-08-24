Kütahya'da Narkotik Operasyonunda Metamfetamin ve Bonzai Ele Geçirildi

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma sonucu 28.31 gram metamfetamin, 2.58 gram bonzai ve 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma sonucu 28.31 gram metamfetamin, 2.58 gram bonzai ve 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik ekipler tarafından yapılan fiziki takipli çalışma sonucu, M.D ve İ.Ş isimli alıcı şahıslardan 2 parça halinde toplam 2.02 gram metamfetamin ele geçirildi. M.G. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 4 parça halinde toplam 28.31 gram metamfetamin, 2 parça halinde toplam 2.58 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza hap ve 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak, şüpheli M.D. ve İ.Ş. isimli şahıslar hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı.

Hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan yasal işlem yapılan şüpheli M.G. isimli şahıs mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği belirtildi. - KÜTAHYA