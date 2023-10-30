Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

Kütahya il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen 43 operasyonda yakalanan 63 kişiden 7'si tutuklandı. Operasyonlarda bonzai, esrar, metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi.

Kütahya il genelinde son bir haftada Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen 43 operasyonda yakalanan 63 kişiden 7'sinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce 23 Ekim - 29 Ekim 2023 tarihleri arasında il geneli narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen 43 operasyonda yakalanan 63 kişiden 7'si tutuklandı.

Suç unsuru olarak, 35,59 gram bonzai, bin 290,35 gram esrar, 2 bin 480,2 gram metamfetamin, 15 adet ecstasy, 88 adet sentetik ecza ele geçirildi. - KÜTAHYA