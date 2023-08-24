Kütahya'da Narkotik Operasyonu: 116 Şahıstan 6'sı Tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda narkotik suçlardan yakalanan 116 şahıstan 6'sı tutuklandı. 110 şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce 1-23 Ağustos 2023 tarihleri arasında il genelinde narkotik suçlardan yakalanan 116 şahıstan 6'sı tutuklanırken, 110 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü birimlerince 1- 23 Ağustos 2023 tarihleri arasında il genelinde meydana gelen kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma olayları ile ilgili olarak 89 olayda yakalanan 116 şahıstan 6'sı tutuklanırken, 110 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Suç unsuru olarak, 40,17 gram esrar, 141,3 gram skunk, 577,71 gram kokain, 47,77 gram bonzai, bin 141,73 gram metamfetamin, 9 kök Hint keneviri, 1 adet ecstasy hap, 167 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 21 adet payp, 1 adet bong ve 193 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Ayrıca 6 Narkorehber faaliyetinde 8 bin 300 kişiye bilgilendirme faaliyeti yapıldı. - KÜTAHYA