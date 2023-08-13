Kütahya'da Narkotik Operasyonu: 11 Şahsa İşlem Yapıldı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce son 4 günde narkotik suçlardan gözaltına alınan 11 şahsa işlem yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2023 tarihlerinde il merkezinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde 11 şahsa işlem yapılırken; 10,16 gram bonzai, 3,47 gram metamfetamin, 23,4 gram esrar, 1 kök Hint keneviri ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi. - KÜTAHYA