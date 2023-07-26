Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Yakalanan Şahsın Aranma Kaydı ve Hapis Cezası Tespit Edildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince yakalanan şahsın yapılan GBT kontrolünde, 5 ayrı suçtan aranıyor kaydı olduğu, ayrıca 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince yakalanan şahsın yapılan GBT kontrolünde, 5 ayrı suçtan aranıyor kaydı olduğu, ayrıca 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin Maruf Mahallesinde yaptığı çalışmalar esnasında yakalanan U.S. (33) isimli şahsın yapılan GBT kontrolünde, 5 ayrı suçtan aranıyor kaydı olduğu, ayrıca 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi. - KÜTAHYA