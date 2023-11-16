Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir araçta yapılan aramada, 22,75 gram bonzai ve 2,56 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir araçta yapılan aramada, 22,75 gram bonzai ve 2,56 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Akkent Mahallesinde yapılan çalışmalarda, S. A. isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 4 parça halinde 22,75 gram bonzai, 2,56 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KÜTAHYA