Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da yapılan operasyonda, motosikletli polis timleri tarafından bir araçta yapılan aramada 1.36 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki şahsın uyuşturucu suçundan arandığı belirlendi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 1.36 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki M.K. isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan "aranıyor" kaydı olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Cedit Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.K. (40) isimli şahsın sevk ve idaresindeki M.E.T. (15) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, 1 parça halinde 1.36 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca M.K. isimli şahsın Kütahya 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan "aranıyor" kaydı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemleri için ilgili kısım ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA