Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince yapılan aramada, bir araçta 4,51 gram bonzai ve 6 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde iki kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 4,51 gram bonzai ve 6 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Yunus Emre Mahallesinde yapılan çalışmalarda, Ü.Y. (37) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, K.Ç. (22) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında, 3 parça halinde 4,51 gram bonzai, 6 adet sentetik ecza hap ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KÜTAHYA