Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında 1.95 gram metamfetamin ile 1 adet payp ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında 1.95 gram metamfetamin ile 1 adet payp ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Gaybiefendi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, A.K. (42) isimli şahsın sevk ve idaresindeki Y.A. (33) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında,1.95 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KÜTAHYA