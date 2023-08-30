Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da yapılan operasyonda motosikletli polis timleri tarafından 2 kişinin bulunduğu araçta 0.94 gram bonzai ve 3.31 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 2 kişinin bulunduğu araçta 0.94 gram bonzai ve 3.31 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafındnan Fuat Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, E.U. (28) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, E.K. (35) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta, şahısların üstlerinde ve çevrede yapılan aramada, 3 parça halinde, 0.94 gram bonzai, 3.31 gram metamfetamin, 1 adet payp ve 1 adet bong ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA