Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 1 kişinin aracında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Paşam Sultan Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.D. (38) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta yapılan aramada, 1,47 gram bonzai, 0,65 gr metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA