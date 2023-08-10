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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Kütahya'da yapılan çalışmalarda, M.D. isimli şahsın aracında uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 1 kişinin aracında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Paşam Sultan Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.D. (38) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta yapılan aramada, 1,47 gram bonzai, 0,65 gr metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Kütahya Güncel Haberler

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