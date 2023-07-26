Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda, bir araçta ve şahısların üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 2 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Maruf Mahallesinde yapılan çalışmalarda, Ö.Y. (39) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, A.Ç. (32) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında, 0.23 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA