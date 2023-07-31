Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Şahıslardan Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Kütahya'da yapılan üst ve çevre aramalarında, motosikletli polis timleri tarafından şahıslardan ruhsatsız tabanca, kesici alet ve uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca, aranan bir şahsın da yakalandığı belirlendi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince şahısların yapılan üst ve çevre aramasında, ruhsatsız tabanca, kesici alet ve uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Meydan Mahallesinde yapılan çalışmalarda, H.K. (25), O.A. (23) ve S.U. (26) isimli şahısların yapılan üst ve çevre aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 1 adet bıçak, 1 adet payp ve 2 parça halinde 6,65 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca, O.A. isimli şahsın yapılan GBT kontrolünde, Kütahya Asliye Ceza İlamat Masası tarafından hırsızlık suçundan ve yoklama kaçağı durumundan aranıyor kaydı ile 3 yıl 9 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar yasal işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA