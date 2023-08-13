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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Metamfetamin Ele Geçirildi

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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin üzerinde, 0.36 gram metamfetamin ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Fuatpaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, S.K. (27) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0.36 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin üzerinde, 0.36 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Fuatpaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, S.K. (27) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0.36 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kütahya Güncel Haberler

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