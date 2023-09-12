Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Araçta Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince yapılan aramada, bir araçta 1,11 gram esrar ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde iki kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 1,11 gram esrar ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Gaybiefendi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, O.Ö. (32) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, M.B. (27) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda, iki parça halinde 1,11 gram esrar ve 1 kutu çarşaf ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA