Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 70 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Kütahya'da yapılan bir araç aramasında Motosikletli Polis Timleri tarafından 70 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir araçta yapılan aramada 70 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Gaybiefendi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, R.K. (35) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 70 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KÜTAHYA