Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda bir araçta, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 50 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri Tarafından Yapılan Çalışmalarda Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda bir araçta, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin Meydan Mahallesinde yapılan çalışmalarda, A.V. (30) isimli şahsın sevk ve idaresindeki S.Ç. (27) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında, adet ruhsatsız tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA