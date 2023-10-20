Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda bir araçta, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri Tarafından Yapılan Çalışmalarda Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda bir araçta, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Vefa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, C.A. (17) isimli şahsın sevk ve idaresindeki M.Ö. (28) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA