Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri Eylül Ayında Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliği, Eylül ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda 41 narkotik yakalaması, uyuşturucu madde ele geçirme ve suçluların yakalanması gibi birçok başarılı işlem gerçekleştirdi.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliğinin Eylül ayı icraatları açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliğince 1-30 Eylül 2023 tarihleri arası yapılan çalışmalarda, 41 narkotik yakalaması, 42.66 gram metamfetamin, 17,61 gram esrar, 24.97 gram bonzai, 6 adet extasy, 85 adet sentetik ecza hap, 1 kaçak telsiz, 4 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 28 fişek/mermi, 26 kesici alet, 25 aranan şahıs ve 44 yoklama kaçağı yakalandı. Toplam 3 bin 519 şahıs sorgulandı. - KÜTAHYA